Финляндия обвинила РФ в экономической нестабильности и попросила денег у ЕС Премьер Финляндии Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в пятницу обратился к Евросоюзу с просьбой предоставить финансовую помощь для поддержки регионов, расположенных у границы с Россией. По словам главы финского правительства, которые передает РИА Новости, они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы.

Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь Восточной Финляндии, — сказал он.

Финляндия начала вводить в одностороннем порядке ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года. В начале апреля власти страны продлили решение о ее полном закрытии до дальнейшего уведомления.

В ноябре 2023 года финские СМИ сообщали, что центр семейного отдыха с аквапарком и СПА Паяринхови, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, обанкротился из-за отсутствия россиян. Та же судьба постигла финскую аутлет-деревню Zsar, расположенную у погранпункта «Ваалимаа».

Ранее стало известно, что Орпо при посещении приграничных с Россией районов страны вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказался обсудить с русскоязычными жителями вопрос открытия границы. Активисты вышли на дорогу к КПП Нуийамаа и устроили пикет.