Финляндия не планирует полностью запретить выдачу виз россиянам МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета выдачи виз россиянам

В МИД Финляндии не видят законных оснований для полного запрета на выдачу виз гражданам России, заявил руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер, передает финское издании Iltalehti. Власти страны заявили, что руководствуются принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально.

Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это те меры, для введения которых у нас не существует законных оснований, — сказал Таннер.

9 сентября страны — члены ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению сбора за подачу заявления на визу с €35 до €80, необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы. Также европейским странам посоветовали не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.