Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Финляндия не будет платить за российский газ по новой схеме — через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли, сообщила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайненю. По её словам, которое приводит финское издание MTV Uutiset, это решение приняли в начале апреля в правительственном комитете по экономической политике.

Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи, — сказала Туппурайненю.

Ранее Bloomberg сообщил, что 10 европейских компаний завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями. Агентство не назвало компании, однако отметило, что четыре покупателя уже оплатили СПГ в российской валюте.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.