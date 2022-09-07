Финляндия отказалась ограничивать въезд российским туристам Финляндия не станет ограничивать въезд российским туристам до решения Еврокомиссии

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Очередь в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге

Финляндия не станет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии, заявил глава МИД республики Пекка Хаависто. Он добавил, что страна уже значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых гражданам РФ, передает ТАСС.

Запретов на пересечение границы не будет до выхода официального документа от ЕС, заверил Хаависто.

Ранее сообщалось, что Финляндия, а также Эстония, Латвия, Литва, Польша продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.

В конце августа министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, решение о приостановке может заработать с понедельника, 12 сентября.