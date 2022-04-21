Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели, сообщил журналистам заместитель председателя Комитета по иностранным делам финского парламента, экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя, пишет газета Helsingin Sanomat. Финские политики в четверг провели встречу со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, министром иностранных дел Анн Линде и руководителем Минобороны Петером Хультквистом.

Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом, — сказал Туомиоя.

Он отметил, что то, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, очевидно. Туомия подчеркнул, , что он посчитал важным сообщить об этом шведам.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отметил, что шведы выразили удовлетворение тем, что Хельсинки дали явный сигнал о том, что страна будет идти в ногу с соседями. При этом Финляндия принимает собственные решения, вне зависимости от того, что делает Швеция.

Согласно информации шведской газеты Aftonbladet, подавляющее большинство в парламенте Финлянадии проголосует за членство в НАТО, это сделают 180 из 200 депутатов.

Данные опросов Helsingin Sanomat показывают, что на данный момент 112 депутатов поддерживают идею членства в альянсе.

Москва ранее предупредила Стокгольм и Хельсинки о последствиях их возможного вступления в НАТО, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Брюссель под давлением Соединённых Штатов давно втягивал Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс.

В начале апреля стало известно, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Финляндия в июне первой подаст заявку на вступление в Альянс.