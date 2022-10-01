Финляндия намерена построить забор на границе с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финляндия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo. Он добавил, что в настоящее время ситуация на рубеже спокойная, но существуют разные «концепции угроз».

Сейчас на границе очень спокойно, военных угроз нет, потому что Россия концентрирует большую часть своих войск на Украине. Но есть и другие концепции угроз, как то, что сделала Белоруссия с Польшей, — сказал Хаависто.

Политик считает, что сооружение пограничного забора помогло бы защитить территорию.

По словам Хаависто, дебаты, которые ведутся в Финляндии с пограничными властями, затрагивают и финансовый вопрос. Глава МИД республики заявил, что в ходе них обсуждает, были ли бы подобные инвестиции в определенных районах границы выгодными.

Ранее Demokraatti сообщило со ссылкой на данные пограничной службы Финляндии, что республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией. По данным издания, в течение двух-трех лет планируется оградить лишь 10–20% границы протяженностью 1300 км.

В июле строительство забора на границе с Россией поддержали только 36% граждан Финляндии. Против такого шага выступили 38% жителей республики.