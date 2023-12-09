Финляндия начала предварительное расследование по делу «Русича» Yle: Финляндия начала предварительное расследование по делу россиянина Тордена

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Воислав Торден

Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении командира российской десантно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена, пишет Yle со ссылкой на заместителя генерального прокурора Юкку Раппе. По его данным, вскоре доследственная проверка может перерасти в полноценное расследование.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато само расследование, — уточняет издание.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что Торден, также известный как Ян Петровский, был задержан финскими пограничниками в городе Вантаа сразу после освобождения из тюрьмы. По данным издания, сотрудники пограничной службы намерены депортировать Тордена, так как ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны. Отмечается, что инициаторами запрета были норвежские и чешские власти.

Посольство России в Финляндии заявило, что следит за ситуацией с повторным задержанием гражданина РФ. Дипмиссия подчеркнула, что готова защищать права и законные интересы россиянина.

По данным СМИ, Торден принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годы, а также в специальной военной операции на Украине. Кроме того, его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер». 8 декабря Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции россиянина.