Финляндия может закрыть воздушное пространство Украины после ЧП в Польше Глава МИД Финляндии сообщил о возможном закрытии воздушного пространства Украины

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Пекка Хаависто

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что после ЧП в Польше Финляндия намерена рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Украины. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди причин ЧП рассматриваются как преднамеренный удар России или шальной снаряд, так и возможность того, что ракета прилетела не из России. Более точная информация будет обнародована после получения данных из Польши.

Безусловно, закрытие воздушного пространства будет обсуждаться. Сейчас рассматриваются различные варианты того, как защитить Украину, — заявил Хаависто.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала.

В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией. Официальные лица США также заявили, что ракета могла быть выпущена украинскими войсками по российскому снаряду во время залпа ВС РФ по инфраструктуре Украины.