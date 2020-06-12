Финляндия может вернуть панд Китаю

https://static.news.ru/photo/5d15d050-acbf-11ea-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Xuan/Xinhua/Global Look Press

Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, Финляндия может вернуть Китаю двух панд, которые с января 2018 года живут в зоопарке города Эхтяри.

Об этом сообщает издание Suomen Kuvalehti, ссылаясь на министерство сельского и лесного хозяйства страны. По его данным, это может произойти в том случае, если зоопарк «не сделает свою деятельность прибыльной» или не найдёт других способов финансирования.

В администрации зоопарка, в свою очередь, подчеркнули, что решение по поводу дальнейшей судьбы панд принимается не ей.

Это межгосударственное соглашение, мы не принимаем решения здесь, в Эхтяри. На данный момент мы сосредоточены на развитии бизнеса, — передаёт РИА Новости слова руководителя зоопарка Арьи Вялиахо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что зоопарк Калгари решил вернуть в Китай двух больших панд, которые должны были находиться в Канаде по международной программе до 2023 года. Причиной стала нехватка бамбука, связанная с перебоями в поставках из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений.