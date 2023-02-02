В Финляндии испугались аварий танкеров с российской нефтью Погранохрана Финляндии усомнилась в безопасности танкеров с российской нефтью

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Нефтяной танкер

Запрет на страхование судов для перевозки российской нефти привел к тому, что в Балтийском море эксплуатируются значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года, что грозит катастрофой, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень пограничной охраны Финляндии. Один из таких танкеров под названием MT Alma планировалось сдать в металлолом несколько лет назад.

Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки. Наибольшие риски с точки зрения безопасности представляет собой общее состояние конструкций и оборудования корабля, которое ухудшается, — подчеркивается в сообщении.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Россия обходит санкции «в промышленных масштабах» вопреки ограничениям со стороны недружественных западных стран. Так, большая часть российской нефти идет в Индию и Китай, но вместе с тем резко вырос объем грузов с неизвестным направлением. Причем в некоторых сделках до сих пор фигурируют греческие грузоотправители, британские страховщики, голландские и японские банки, долгое время являвшиеся лидерами на рынке. Помимо этого, у России остались каналы, испытанные Венесуэлой и Ираном в связи с санкциями против них.