Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд россиян

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Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд россиян в страну. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает газета Iltalehti.

Финский министр сообщил, что его страна не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».

Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил, — сказал Хаависто.

По словам главы МИД, такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Министр сообщил, что его страна собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.

Ранее Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД страны. В Хельсинки считают важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.