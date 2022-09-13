Финляндия готовится к нашествию нелегалов из России Финские пограничники проводят учения на случай нашествия нелегалов из России

Фото: IMAGO/Anni Ågren/Global Look Press

Финские пограничники готовятся к нашествию нелегалов из России, сообщает «Фонтанка». По данным издания, действия на случай скопления на границе пытающихся попасть в Суоми россиян отрабатываются на учениях.

Как заявил руководитель маневров лейтенант погранслужбы Северной Карелии Рику Хейнонен, финны и их коллеги из ЕС тестируют план действий на случай, если когда-то придется просить быстрого вмешательства Евросоюза в пограничную безопасность. Например, если большая группа людей попытается пересечь границу незаконно.

Ранее финский президент Саули Ниинисте заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией. Он подчеркнул, что между странами утрачено доверие и нет предпосылок для начала нового диалога.

В начале июля Ниинистё одобрил поправки к закону о погранохране, которые позволяют установить дополнительные заграждения на границе с Россией. В МВД страны считают, что изменения в нормативном акте повысят готовность Хельсинки к «дестабилизирующим» ситуациям.

Власти Финляндии также приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Кроме того, МИД страны определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы.