Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Финляндия намерена направить Украине новый пакет военной помощи, сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в Twitter (Х). По ее словам, Хельсинки уже предоставил Киеву почти €2 млрд и продолжит помогать «так долго, как это потребуется».

Финляндия [суммарно] предоставила Украине почти €2 млрд. Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится. Украина — наш крупнейший партнер по развитию, — написала она.

Политик прикрепила фото с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и поблагодарила за прием в Киеве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Финляндии «семимильными шагами» выдвигается в передовики русофобской кампании Запада. Так он прокомментировал завление Валтонен, ранее признавшей, что западные санкции нацелены на простых россиян.

По ее словам, ограничения были введены, чтобы показать, что за конфликт на Украине «нужно платить». Лавров назвал это признание откровенным. Также он напомнил о ранних заявлениях стран Запада о том, что гуманитарные аспекты санкций всегда принимаются во внимание, чтобы не нанести ущерб обычным гражданам.

16 сентября в Финляндии вступил в силу запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами. Хельсинки ввел соответствующее ограничение вслед за Эстонией, Латвией и Литвой.