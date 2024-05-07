Финляндия допустила открытие границы с Россией Границу Финляндии с Россией могут открыть после принятия закона о беженцах

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Правительство Финляндии может открыть границу с Россией, если вступит в силу закон о беженцах, такое мнение в интервью местному изданию Etelä-Saimaa высказал министр обороны страны Антти Хяккянен. Глава ведомства отметил, что в настоящее время проект находится на стадии доработки.

Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», — заявил Хяккянен.

Министр добавил, что проект должен поступить на рассмотрение парламента в течение одной-двух недель. Он выразил надежду, что закон вступит в силу как можно скорее. Данный проект позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы.

Финляндия постепенно начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября прошлого года. Решение было обусловлено неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.

Говоря о словах Хяккянена относительно открытия границы с Россией, сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предположил, что страна могла столкнуться с серьезными экономическими потрясениями. При этом для Москвы решения Хельсинки уже не имеют принципиального значения.