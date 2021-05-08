Финляндия частично возобновит железнодорожное сообщение с Россией

Правительство Финляндии намерено возобновить прерванное из-за пандемии железнодорожное сообщение с Россией к июню 2021 года — началу проведения чемпионата Европы по футболу. Как сообщает MTV3 со ссылкой на источники в кабмине республики, воспользоваться поездами смогут только некоторые категории граждан.
Отмечается, что данное решение
Смягчения ограничений на въезд в Россию не будет, - говорится в сообщении телеканала.
Ранее замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что в компании допускают летом этого года возобновление курсирования поездов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки. По его словам, ими смогут путешествовать отдельные категории граждан — в частности, дипломаты и лица с двойным гражданством.
Также стало известно, что российский лоукостер «Победа» с 12 июня возобновит выполнение рейсов из Москвы в Рим. Авиакомпания уже начала продажу билетов. Кроме того, в июне планируется восстановить регулярное авиасообщение между РФ и Египтом.