Финляндия частично возобновит железнодорожное сообщение с Россией

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Правительство Финляндии намерено возобновить прерванное из-за пандемии железнодорожное сообщение с Россией к июню 2021 года — началу проведения чемпионата Европы по футболу. Как сообщает MTV3 со ссылкой на источники в кабмине республики, воспользоваться поездами смогут только некоторые категории граждан.

Отмечается, что данное решение основано на том, что в Россию безопаснее путешествовать поездом, чем автобусом. Кабмин Финляндии планирует рассмотреть данный вопрос в среду, 12 мая.

Смягчения ограничений на въезд в Россию не будет, - говорится в сообщении телеканала.

Ранее замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что в компании допускают летом этого года возобновление курсирования поездов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки. По его словам, ими смогут путешествовать отдельные категории граждан — в частности, дипломаты и лица с двойным гражданством.

Также стало известно, что российский лоукостер «Победа» с 12 июня возобновит выполнение рейсов из Москвы в Рим. Авиакомпания уже начала продажу билетов. Кроме того, в июне планируется восстановить регулярное авиасообщение между РФ и Египтом.