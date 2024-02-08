Финляндии предрекли судьбу Украины Политолог Мухин: Финляндию ждет судьба Украины

Окончательное разрушение отношений с Россией рисует для Финляндии перспективы повторения ситуации, произошедшей с Украиной, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Алексей Мухин. По его словам, Финляндия в определенный момент решила, что больше не нуждается в сотрудничестве с РФ, однако это не так.

Такой же расчет был на Украине, которая сделала враждебные отношения с Россией товаром, который она успешно продавала Европе и США. Но на примере Украины мы видим, как это работает: это путь в никуда. Финляндию, я думаю, ждет та же судьба, — высказал мнение эксперт.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов назвал «окончательно разрушенными» двусторонние отношения между странами. Дипломат подчеркнул, что даже предстоящие выборы президента Финляндии не смогут поспособствовать улучшению этой ситуации. Мухин согласился с позицией посла, добавив, что решение Хельсинки разорвать связи с Россией уже привело к серьезным экономическим проблемам в Финляндии.

Ранее власти Финляндии заявили о продлении срока закрытия границы с Россией до 14 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что в Хельсинки не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат отмечала, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финских властях.