Финляндия может ужесточить условия для получения гражданства Финляндия хочет увеличить срок проживания в стране для гражданства до восьми лет

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МВД Финляндии подготовило законопроект об ужесточении условий для получения гражданства, сообщается на его сайте. Так, срок необходимого проживания в стране для получения паспорта увеличат с пяти до восьми лет.

При этом за эти восемь лет заявитель сможет провести вне Финляндии не более года, а в последний год перед обращением за гражданством — не более трех месяцев. Финские власти хотят, чтобы новые потенциальные граждане таким образом лучше интегрировались в общество. Кроме того, для тех, кто запрашивает международную защиту, срок будет отсчитываться с момента получения вида на жительство, а не с даты подачи заявления на убежище, как сейчас.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат также отметила, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финских властях.

До этого правительство Финляндии заявило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.