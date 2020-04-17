Финансовые потери Италии из-за отмены соревнований могут составить €60 млрд

Отмена спортивных соревнований может привести к тому, что потери Италии в финансовом плане достигнут €60 млрд. К такому выводу в результате исследования пришли местные журналисты.
Итальянские СМИ отмечают, что общий уровень убытков может достичь уровня в 3,8% ВВП страны. Пострадает финансовое состояние 14 млн человек, которые так или иначе связаны с организацией и проведением соревнований.
Предполагается, что сильнее всего ситуация затронет Итальянскую баскетбольную лигу — ущерб организации может составить до €40 млн при годовом обороте в €110 млн,
Как ранее писал NEWS.ru, в Италии продолжается сокращение количества смертей от коронавируса, хотя показатели остаются довольно высокими. Есть и другие позитивные тенденции.
За последние сутки (по информации на 18 апреля) COVID-19 унёс жизни 482 человек. Днём ранее сообщалось о 575 жертвах. За весь период их количество составило 23 227.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен