Финансовые потери Италии из-за отмены соревнований могут составить €60 млрд

https://static.news.ru/photo/cab15dec-823e-11ea-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Отмена спортивных соревнований может привести к тому, что потери Италии в финансовом плане достигнут €60 млрд. К такому выводу в результате исследования пришли местные журналисты.

Итальянские СМИ отмечают, что общий уровень убытков может достичь уровня в 3,8% ВВП страны. Пострадает финансовое состояние 14 млн человек, которые так или иначе связаны с организацией и проведением соревнований.

Предполагается, что сильнее всего ситуация затронет Итальянскую баскетбольную лигу — ущерб организации может составить до €40 млн при годовом обороте в €110 млн, передаёт портал Sportando, ссылаясь на результаты исследования журналистов газеты Corriere dello Sport.

Как ранее писал NEWS.ru, в Италии продолжается сокращение количества смертей от коронавируса, хотя показатели остаются довольно высокими. Есть и другие позитивные тенденции.

За последние сутки (по информации на 18 апреля) COVID-19 унёс жизни 482 человек. Днём ранее сообщалось о 575 жертвах. За весь период их количество составило 23 227.