Финансист назвал неадекватными цены на газ и электричество в Европе Финансист Разуваев назвал неадекватными цены на газ и электричество в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на газ в Европе стремительно выросли, в результате чего и стоимость электроэнергии оказалась «неадекватно высокой», заявил в беседе с NEWS.ru член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, лидеры европейских держав просчитались и в том, что установили ветряки и закрыли атомные станции, из-за чего пострадают многие простые граждане.

Европейцы очевидно думали, что электричество берется из розетки, а оно, как оказывается появляется из газа. И при цене на споте за газ в $3,5 тысячи вполне объясняет и цену на электроэнергию в €1 тысячу. Также в ЕС сделали ставку на установку ветряков и закрытие атомных станций, что как мы видим ни к чему хорошему не привело, — рассказал Разуваев.

Эксперт считает, что в первую очередь от высоких цен на электроэнергию пострадают представители среднего класса. Единственный вариант выхода из ситуации — перетерпеть этот болезненный период.

Стоимость электроэнергии растет вслед за подорожанием газа. 25 августа цена газа в Европе в ходе торгов впервые с марта превысила $3200 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости топлива составил 8%. Несколькими днями ранее цена на газ достигла $2861,6 за тысячу кубометров, что стало рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Вслед за этим в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВтч.