Финансист дал «уничтожающий» прогноз по экономике Финляндии Финансист Разуваев: русофобы обрушат экономику Финляндии до уровня Эстонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Антироссийская политика может негативно сказаться на экономике Финляндии, считает финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru он не исключил, что североевропейская страна может оказаться на уровне Эстонии, где промышленности практически не осталось.

Финляндия доведет себя до Прибалтики. Точнее, до Эстонии. Финны и эстонцы даже похожи. В Эстонии, Латвии, Литве промышленность, кроме госсектора, полностью ликвидирована, а уволенные уехали в Европу. Финляндия хорошо себя вела при СССР, после Великой Отечественной войны, очень хорошо зарабатывала на торговле с Союзом. А потом, судя по всему, в Хельсинки появились слабые политики. Первым звонком стало закрытие Nokia, хотя в России их телефоны были самыми популярными, — рассказал эксперт.

По его словам, победа политической повестки над экономической вызывает только сожаления. Разуваев уверен, что Россия справится с вызовами, чего не скажешь о Финляндии, бюджет которой и без того сократится из-за военных расходов после вступления в НАТО.

Ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявлял, что предприятия в Финляндии вынуждены останавливать свою работу на фоне антироссийской политики властей. По словам дипломата, подход Хельсинки также приводит к опустению регионов, расположенных на границе с Россией.