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Центр разминирования, финансирование которого осуществляется Североатлантическим альянсом, начал работу в городе Крагуеваце в Сербии.

Он ускорит ликвидацию примерно 1,3 тысячи тонн мин, снарядов, ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, сделав Сербию более безопасным регионом. На реализацию этого проекта потребуется 4,15 млн евро. Средства будут выделены союзниками НАТО.

В пресс-службе альянса отметили, что помощь Сербии в уничтожении боеприпасов, оставшихся со времён конфликтов в 1990-х годах, оказывается на протяжении ряда лет. В общей сложности на сегодняшний день ликвидировано порядка 255 тонн, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.