Financial Times узнала о планах по введению COVID-паспортов в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/77ef105a-7d14-11eb-88d8-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Еврокомиссия в марте представит план по введению COVID-паспортов. Ожидается, что такие меры ускорят открытие границы Европейского союза.

ЕК направила в МИД 27 стран-участниц Евросоюза основные принципы системы COVID-паспортов. Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, в Еврокомиссии намерены как можно скорее ввести такие паспорта, чтобы страны ЕС могли отменить ограничения по передвижению к началу туристического сезона.

Отмечается, что COVID-паспорта будут представлять собой электронные сертификаты, в которых будут указаны данные о вакцинации, сведения о тестах на коронавирус (для тех, кто не вакцинировался) и сведения о выздоровлении.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. При этом в ВОЗ отметили, что «страны идут своим путём», и организация в любом случае будет готова предоставить рекомендации по сведениям, которые такой паспорт должен содержать.