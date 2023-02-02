Тень сурка: что предсказал Фил Зверек из Пенсильвании показался из норки, но не обрадовал американцев

Фото: Barry Reeger/ТАСС

137-я ежегодная церемония предсказания погоды по случаю Дня сурка

Сурок Фил из штата Пенсильвания покинул свою нору для ежегодного предсказания. Как передает CNN, легендарный наблюдатель за погодой увидел свою тень в четверг утром, 2 февраля, когда в США по традиции отмечается День сурка. Это означает, что американцев ждут еще шесть недель зимы.

Если бы на дворе стоял пасмурный день, тогда зверек не обнаружил бы собственной тени. Это дало бы надежду на ранний приход весны. Впрочем, послужной список Фила не идеален.

В среднем за последние 10 лет Фил давал верный прогноз в 40% случаев, — признают в Национальных центрах экологической информации, подразделении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Из года в год члены Клуба друзей сурка, почтенные джентльмены в смокингах и цилиндрах, совершают паломничество в официальную резиденцию Фила. Они вытаскивают сонного зверька из укрытия и внимательно выслушивают его оракулы, разумеется, на сурочьем языке. Церемония собирает огромное число зевак. В последнее время сурка разрешается покормить орешком. А еще прогноз от Фила можно получить по СМС.

Впервые День сурка отмечался в 1887 году с подачи местной газеты, придумавшей инфоповод для того, чтобы собрать жителей округи возле норки. Кстати, полный титул сурка — Фил из города Панксатони, Провидец из Провидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и выдающийся Прорицатель Погоды.

Традиция восходит еще к античным временам. В Древнем Риме в начале февраля отмечали День ежа. Бедолагу точно так же будили и по его поведению строили прогнозы на весну. В средневековой Германии ориентировались на барсука.

Тем временем зоозащитники активно критикуют «варварский обычай», предлагая заменить настоящего зверька на муляж или даже на робота.

Как заявил NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец, необычная традиция на день сурка — это «скорее для потехи людям». По словам эксперта, предсказать погоду по этим млекопитающим невозможно. Специалист подчеркнул, что в ключе народных примет большими «специалистами» являются птицы.