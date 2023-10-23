Фигуристка Дробязко обжаловала указ о лишении ее гражданства Литвы

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Фигуристка Маргарита Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее литовского гражданства, сообщила сама спортсменка у себя в соцсетях. Дробязко выразила уверенность, что ее поддерживает большинство литовцев.

В своей жалобе фигуристка заявила, что ее право на гражданство Литвы было неправомерно оспорено. Окружной административный суд Вильнюса принял жалобу и обязал президента и его канцелярию предоставить до 30 октября 2023 года материалы, подтверждающие обвинения. По действующему законодательству, дело будет передано на рассмотрение суда.

Маргарита Дробязко подчеркнула, что верит в справедливость и правосудие и рассматривает борьбу за свои права как свою обязанность. Она также утверждает, что это важно не только для нее лично, но и для граждан Литвы, которые могут столкнуться с подобной ситуацией из-за недостойных политических маневров.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в 1993 году. Это решение было принято после участия Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса в шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки в Сочи. Пара Дробязко и Ванагас представляла Литву на Олимпийских играх и чемпионатах мира, завоевав одну бронзовую медаль. Маргарита Дробязко родилась в Москве.