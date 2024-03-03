Фицо объяснил, зачем Италия хочет забрать свою систему ПВО из Словакии Фицо: Италия заберет систему ПВО SAMP/T, потому что она нужна в другом месте

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Роберт Фицо

Правительство Италии собирается отозвать из Словакии систему ПВО средней дальности SAMP/T, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В качестве причины приводится утверждение о том, что вооружение необходимо в другом месте.

Из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте, — заявил Фицо.

Он отметил, что предыдущее правительство Словакии подарило Украине российскую систему ПВО С-300. По его словам, после этого в стране на непродолжительный период появились американские ЗРК Patriot, однако «и они ушли, а теперь уйдут и итальянские». Фицо задался вопросом, кто и какими средствами обеспечит охрану словацких АЭС и других стратегических целей.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что власти страны не собираются отправлять на Украину ни одного военного, а также не намерены передавать украинской стороне военную технику. Он добавил, что решение о размещении военных привело бы к эскалации конфликта, чего Братислава не хочет. Министр подчеркнул, что пока у ситуации не видно решения, поэтому новое правительство Словакии не станет опустошать свой арсенал для нужд Украины.