Власти Чехии поставили под угрозу отношения с Словакией из-за разногласий по ситуации на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Перед этим чешский премьер Петр Фиала сообщил об отмене межправительственных консультаций с Братиславой из-за противоречий во внешней политике.

Словацкое правительство никогда не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что чешские власти решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке конфликта на Украине, тогда как правительство Словакии открыто говорит о мире, — заявил Фицо.