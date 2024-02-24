Фермеры закидали полицию яйцами и потребовали отставки Макрона РИА Новости: бастующие во Франции фермеры потребовали отставки Макрона

Фото: Евгений Полойко/РИА Новости

Французские фермеры, недовольные политикой правительства

Во Франции фермеры, устроившие массовые протестные акции, потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости. Между протестующими и полицией наблюдаются стычки, известно о нескольких пострадавших.

Макрон предложил лидерам профсоюзов и фермеров провести разговор на открытии выставки сельскохозяйственной продукции. Диалог, по данным агентства, продлился два часа. Протестующие продолжили давление на полицию, начались столкновения, при этом фермеры скандировали: «Макрона в отставку» и кидали яйца в стражей порядка. В павильоне выставки, где Макрон проводил завтрак с представителями профсоюзов, стоял громкий свист и крики.

Тем не менее правоохранительным органам удалось оттеснить их. Также сообщается, что демонстранты выгрузили навоз около нескольких стендов на выставке. В стычках пострадал как минимум один полицейский, данных о раненых среди фермеров пока нет.

Ранее сообщалось об обращении Эммануэля Макрона к фермерам с призывом «успокоиться» и «не мешать». Президент попросил протестующих перестать запугивать жителей страны и заявил, что их действия контрпродуктивны. Причиной митингов стало недовольство фермеров политикой страны, а также недостаточная финансовая поддержка со стороны государства.