Фермеры в Германии блокируют дороги тракторами в рамках протеста

Фото: JÃrg Carstensen/dpa/Global Look Press

«Если фермер разорится, продукты будут импортироваться!» — гласит табличка, прикрепленная к одному из тракторов во время протеста фермеров на улице

Фермеры в Германии возобновили протесты против отмены льгот, сообщает Focus Online. По информации портала, они начали блокировать автомобильные трассы. Важнейшие дороги в стране перекрывают грузовиками и тракторами, несмотря на запреты и предварительные договоренности.

Как сообщила полиция в понедельник утром, автомобили были частью незарегистрированной акции протеста фермеров. <...> Тракторам запрещено ездить по шоссе. Это привело бы к затруднению движения. Предварительные договоренности полиции с организаторами исключили использование автомагистрали во время зарегистрированных акций протеста, — пишет издание.

С раннего утра фермеры уже заблокировали автомагистрали A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания и Саксония. Для проезда также закрыта одна из важнейших улиц, на которую протестующие планируют пригнать порядка 300 тракторов. Свою акцию граждане ФРГ намерены продолжать до 15 января, после чего состоится главный митинг в центре Берлина.

Ранее демонстранты заблокировали паром вице-канцлера Германии Роберта Хабека. Фермеры не позволили ему сойти на берег, поэтому политик был вынужден вернуться в город Халлиг Хоге, откуда прибыл.