Фермеры решили заморить голодом Париж BFMTV: французский профсоюз фермеров намерен организовать полную блокаду Парижа

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Представитель организации Максим Бюизар в эфире радио BFMTV отметил, что акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне.

Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и «малой короны» (три окружающих столицу департамента. — NEWS.ru). Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу, — пояснил активист.

По словам представителя профсоюза, блокада позволит парижанам понять, что они нуждаются в фермерах и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории, указал Бюизар. Он добавил, что подготовка к блокаде такого масштаба потребует перекрытия множества дорог.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства. По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров, объявив планы об ускоренном принятии соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Он убежден в необходимости «уничтожить» ЕС до того, как организация «разрушит» его страну.

До этого порядка 250 французских фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии. Они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.