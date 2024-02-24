Фермеры прорвали полицейский кордон и ринулись к Макрону на сельхозвыставке

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские фермеры, недовольные политикой правительства, прорвались на сельскохозяйственную выставку, куда также прибыл президент страны Эммануэль Макрон. Протестующим удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть внутрь, после чего они завязали драку с правоохранителями, передает РИА Новости.

По информации корреспондента, с самого утра фермеры выстроились у входа в экспоцентр «Пор-де-Версай», чтобы освистать прибывшего туда президента. Прорвавшихся в здание протестующих удалось вытолкнуть. Макрон в это время находился на втором этаже здания.

Сам президент заявляет, что намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Протестующие при этом не желают разговаривать и выступают против присутствия главы государства на выставке. Они считают, что Макрон сделал недостаточно для благосостояния фермеров.

Ранее также сообщалось, что польские фермеры вышли на массовую акцию протеста в населенном пункте Дорохуск, расположенном на границе с Украиной. Вместе с ними пришли демонстранты из других стран Европейского союза. Они требуют закрытия границ с Украиной и выступают против европейской стратегии снижения углеродных выбросов.