«Феномен»: в Литве рассказали, что приведет Киев к провалу Ландсбергис: Украина перестанет существовать, если поддастся усталости

Фото: МО Украины

Украина перестанет существовать, если поддастся усталости, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, которые процитировала пресс-служба внешнеполитического ведомства, обществу свойственно изматываться от военных действий, но Киеву нельзя давать слабину. Дипломат отметил, что признаки общеукраинской усталости становятся все более заметными в позиции Запада.

Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать, — подчеркнул он.

Дипломат призвал Запад помочь Украине справиться с этим явлением. Страны обладают «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Киеву необходимую поддержку для «достижения победы», отметил Ландсбергис.

До этого советник президента республики Ярослав Неверович заявлял, что Литва поддержит энергетический сектор Украины во время зимы. Он отметил, что в сезон холодов всем необходимо консолидировать усилия по помощи Киеву. Украина уже запрашивала у Вильнюса трансформаторы и сопутствующее оборудование, после чего Литва предоставила стране все необходимые средства. Политолог Данила Гуреев констатировал, что этой зимой энергетику Украины ждет тяжелая ситуация из-за зависимости экономики от России.