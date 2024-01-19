Федерация киберспорта приостановила членство РФ после жалобы Украины

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Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу Украины, временно приостановив членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России, сообщили в пресс-службе организации. Решение было вызвано утверждением украинской стороны о том, что ФКС начала свою деятельность в новых регионах РФ.

Приостановка будет действовать до заседания генеральной ассамблеи IESF, где члены организации рассмотрят вопрос о восстановлении прав России или продлении санкций до устранения нарушений. В период приостановки российские игроки смогут участвовать в турнирах IESF в нейтральном статусе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МОК занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску атлетов на Олимпийские игры, который противоречит самой природе спорта. Он также обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности Игр.

В настоящее время российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявляла, что участие в соревнованиях в белой форме без флага России равносильно проигрышу. Она назвала условия МОК унизительными для спортсменов.