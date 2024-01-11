В Федерации хоккея Словакии шокированы дезинформацией о матче с Россией В Словакии опровергли слухи о матчах со сборной России по хоккею

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Представители Федерация хоккея Словакии заявили об отсутствии планов проводить матчи против сборной России в рамках подготовки к ЧМ-2024. В организации назвали эту информацию вымыслом, добавив, что такие вбросы «раскалывают поляризованное общество».

Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество, — заявили в Федерации.

В организации отметили, что готовятся восемь подготовительных матчей Словакии с «привлекательными соперниками». Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Федерации хоккея Словакии намерена провести товарищеские матчи со сборной России.

Тренер Андрей Назаров отметил в комментарии «Чемпионату», что это решение со стороны Словакии было ожидаемым. Он подчеркнул, что национальная команда проводит матчи со сборными Белоруссии, Казахстана, а также со сборной российских звезд.

В октябре прошлого года сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. На игре присутствовали 20 152 зрителя.