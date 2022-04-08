FAZ: в Европе «прячутся» страны, которым нужен российский газ

Ряд европейских стран опасаются остаться без российских энергоресурсов, но в настоящее время об этом явно не говорят. За них выступает Германия, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Ряд государств, в числе которых Франция, Бельгия и Испания, буквально спрятались за Германией, — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что Берлин, который очень зависим от российских поставок, «тормозит» ужесточение санкций во всем Евросоюзе. Собеседник издания добавил, что страны Евросоюза внимательно следят за тем, чтобы ограничения против Москвы не нанесли ущерба их собственной экономике.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил: Берлин должен отказаться от импорта российского угля в течение переходного периода в 120 дней. По его словам, именно такой срок предусмотрен новым пакетом санкций ЕС. Канцлер при этом допустил, что ФРГ прекратит импорт российского угля ещё раньше.