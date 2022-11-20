«Фатальная ошибка» Германии на Украине обрадовала немцев Читатели Bild обрадовались фатальной ошибке Германии с отправленной на Украину техникой

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Немецкие читатели газеты Bild обрадовались известиям о неисправности самоходок Panzerhaubitze 2000, отправленных Киеву. Граждане ФРГ отметили, что каждый дефект бронетехники «спасет жизни» многих людей. Комментаторы также призвали к заключению мирового соглашения между конфликтующими сторонами.

Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей, — написал один из пользователей.

По мнению другого читателя, отправка неисправной техники несет в себе скрытый бойкот. Комментатор уверен в том, что у немецкого правительства нет денег и оружия для того, чтобы вести войну.

Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира, — добавил читатель.

Другой комментатор назвал абсурдом продолжающиеся поставки оружия Киеву с учетом тех военных преступлений, которые совершают ВСУ.

В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат, — отметил читатель.

В июле стало известно, что спустя месяц после поставки немецких артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 техника уже нуждалась в ремонте. Военнослужащие Германии посчитали, что проблемы были связаны со слишком интенсивным использованием гаубиц украинскими солдатами, из-за чего механизм перезарядки установок перегревался и приходил в негодность.