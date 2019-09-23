https://static.news.ru/photo/d0acff00-de40-11e9-98dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bumbershoot/twitter.com

Посетители концерта группы «Ляпис 98» в украинском городе Черкассы не узнали фронтмена коллектива Сергея Михалка и сорвали концерт. Они выгнали артиста со сцены.

Фанаты взывали полицию и потребовали возврата денег за билет, так как посчитали музыканта двойником, передаёт « Корреспондент ».

По словам продюсера Антона Азизбекяна, такое происходит не в первый раз. Слушатели не поверили в реальность своего кумира в Чикаго, Ужгороде и Луцке.

Ранее News.ru писал, что поклонники творчества группы «Иванушки International» устроили потасовку на концерте после того, как артисты бросили в толпу футболку с автографами.