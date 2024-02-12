Фаната Гарри Поттера с палочкой приняли за Волан-де-Морта с большим ножом В Англии фаната Гарри Поттера с палочкой приняли в отеле за преступника с ножом

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В Великобритании полиция прибыла в отель в графстве Лестершир после сообщения о «мужчине с большим ножом», который оказался поклонником Гарри Поттера, пишет The Guardian. Полицейские обнаружили, что у фаната главного героя серии романов английской писательницы Джоан Роулинг в руках был предмет, похожий на волшебную палочку.

Сегодня утром я посетил отель в Эндерби вместе с несколькими офицерами по огнестрельному оружию после сообщения о мужчине с «большим ножом», находящемся внутри возле лифтов. После расследования мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с палочкой. К счастью, никому из постояльцев не был причинен вред и не было никаких признаков Волан-де-Морта, — указано в сообщении местной полиции.

На прошлой неделе жителя Курганской области приговорили к двум годам условно и обязали выплатить более 22 млн рублей ущерба за пиратские романы Роулинг. По данным следствия, с 2018-го по 2021 год осужденный изготовил свыше 43 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере, право на выпуск которых в России с 2013 года принадлежит издательству «Махаон».

Ранее компьютерная игра Hogwarts Legacy по мотивам поттерианы стала самой продаваемой в истории компании Warner Bros. и в мире за 2023 год. Тайтл разошелся тиражом более 24 млн копий, рассказал президент WB Interactive Дэвид Хаддад.