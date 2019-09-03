https://static.news.ru/photo/58656d74-ce42-11e9-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Jacobs/ZUMAPRESS.com/Global look Press

В Страсбурге в колледже святого Этьена появились факультеты Гриффиндор и Слизерин, которые получили свои названия благодаря одноимённым факультетам магической школы из серии книг о волшебнике Гарри Поттере.

Учебное заведение убрало социально-экономический и научный классы, поэтому двум профилям обучения понадобились новые названия. Ученики предложили выбрать тему Гарри Поттера, которая была в последствии одобрена руководством колледжа.

Добро пожаловать в Хогвартс, — говорится в сообщении учебного заведения в Facebook.

В образовательном учреждении теперь существуют следующие профили обучения: Гриффиндор (Gryffondor), Слизерин (Serpentard), Когтевран (Serdaigle) и Пуффендуй (Poufsouffle).

Ранее News.ru сообщал, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала новые рассказы об известном волшебнике. Первые два называются «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защита от тёмных искусств» и «Гарри Поттер: Путешествие по зельям и гербологии».