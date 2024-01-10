«Факты неумолимы»: премьер Словакии об ошибках Запада по Украине Премьер Словакии Фицо: стратегия Запада по конфликту на Украине не работает

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегия Запада в отношении конфликта на Украине просто не работает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Pravda. Он указал, что ВС РФ полностью контролируют занятые территории, а российская экономика не рухнула из-за санкций.

Шокирует наблюдать, как Запад постоянно ошибается при оценке ситуации в России. Факты неумолимы, — сказал Фицо.

По его словам, с самого начала конфликта на Украине он сопротивлялся черно-белому видению ситуации, как это делают в Вашингтоне или Брюсселе. Фицо уверен, что начало СВО уходит своими корнями в события на Украине в 2014 году и связано с отношением украинцев к согражданам русской национальности.

Ранее турецкое издание dikGAZETE писало, что в 2024 году Украина останется с Россией один на один, что вынудит ее сесть за стол переговоров. В материале говорится, что Киев ждет судьбоносный год, в котором он неизбежно проиграет. Автор статьи Эрхан Алтыпармак напомнил, что в прошлом году Киев не смог добиться успеха на поле боя, несмотря на помощь Запада. В связи с этим 2024 год станет для Украины «судьбоносным» и «очень драматичным».

До этого профессор университета Корка Джеффри Робертс высказал мнение, что Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится. При этом, по мнению специалиста, Киев может не рассчитывать на возвращение четырех новых российских регионов.