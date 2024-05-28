Пьяный украинец на грузовике протаранил автобус на северо-востоке Польши

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Более 10 человек пострадали в результате столкновения грузовика с четырьмя легковушками и автобусом в польском городе Ольштын, сообщило издание Fact. По данным СМИ, виновником ДТП мог оказаться нетрезвый гражданин Украины.

Инцидент произошел на северо-востоке Польши 27 мая около 19:00 по местному времени (20:00 мск). В автомобилях и автобусе в момент ДТП находились 26 человек, 14 пострадавшим помощь оказали на месте, 12 — доставили в больницы.

Грузовиком управлял 42-летний иностранец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции не назвали его национальность, но ряд СМИ сообщили, что виновник ДТП является гражданином Украины.

Ранее представитель службы охраны польского лидера полковник Богуслав Петровский рассказал, что в Польше местный житель бросил петарду в сторону кортежа президента Анджея Дуды. Предварительно, мужчина был пьян. Отмечается, что инцидент произошел в селе Кшевата на западе страны. Полиция задержала 39-летнего мужчину и доставила в местный вытрезвитель. Свой поступок злоумышленник объяснил желанием «напугать птиц». В результате инцидента никто не пострадал.