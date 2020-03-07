https://static.news.ru/photo/ad61e048-5ff4-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa

Три офиса компании Facebook в которых работает более трёх тысяч человек, временно закрыты после обнаружения коронавируса нового типа COVID-2019 у одного из сотрудников.

Специалист из Сингапура, чьи тесты на вирус дали положительный результат, приезжал в одно из британских представительств компании 24–26 февраля. Руководство Facebook обратилось к контактировавшим с ним людям с просьбой воздержаться от контактов с окружающими в течение 14 дней, передаёт Sky News.

Планируется, что офисы возобновят работу 9 марта после проведения в них дезинфекции. Те сотрудники, которые должны были трудиться 7–8 марта или подозревают, что могли заразиться, смогут работать дистанционно.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудник американской финансовой корпорации Mastercard заразился коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. В связи с этим руководство компании решило закрыть два офиса. Один из офисов находится в Нью-Йорке, другой — в бразильском городе Сан-Паулу. Заразившийся работал в Бразилии, где заразился, а на этой неделе он прилетел в США.