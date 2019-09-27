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Взрыв гранаты произошёл в населённом пункте Красная Заря Луганской народной республики (ЛНР). В результате инцидента пострадали пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет.

По данным начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, подростки гуляли возле лесного массива недалеко от жилых домов. Они обнаружили тайник с боеприпасами и начали играть с его содержимым. Одна...