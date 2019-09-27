Великобритания заключила новое соглашение с США. Согласно договору, социальные медиаплатформы, расположенные на американской территории, включая Facebook и WhatsApp, обяжут передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Соглашение должно быть подписано в следующем месяце. Соцсети должны будут делиться информацией в рамках расследований в отношении лиц, подозреваемых в совершении серьёзных уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство юстиции США планирует начать антимонопольное расследование в отношении компании Facebook Ink. Процедура инициирована генпрокурором Уильямом Барром.