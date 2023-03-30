Британцев хотят заставить пользоваться газом под угрозой штрафов

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Британские власти планируют обязать жителей страны пользоваться газом, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Express. При этом против тех, кто не будет соблюдать норму, будут введены штрафы. Лондон оправдывает подобные меры заботой об экологии. При этом противники системы штрафов за неиспользование газа уверены, что Великобритания сможет обеспечить энергетическую безопасность только после отмены «зеленых сборов».

Все зеленые сборы, налоги, а также вмешательство и манипуляции на энергетическом рынке должны быть отменены, чтобы можно было восстановить энергетическую безопасность, — пишет издание.

Власти Великобритании намерены подтолкнуть страну к применению газа как более экологичного энергоресурса, поскольку это положительно скажется на борьбе с изменением климата. Лондон рассчитывает на то, что подобные меры укрепят энергетическую безопасность страны. При этом консервативные политики выступают против системы штрафов. По их мнению, страна еще не готова к переходу домохозяйств на газ.

Ранее британские власти устроили конкурс с целью создания источников топлива для атомных электростанций, альтернативных российскому урану. Для реализации этих планов и укрепления энергетической независимости страны сформирован специальный инвестиционный фонд объемом в 75 млн фунтов стерлингов.