Express: атомную подлодку ВМФ России заставили всплыть у берегов Норвегии Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ России у берегов Норвегии

Фото: Министерство обороны РФ

941 «Акула»

Военные силы НАТО заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота России у берегов Норвегии, пишет Daily Express. По информации издания, противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил Великобритании обнаружил российскую атомную подлодку проекта 941 «Акула».

Мы видели корабли ВМС НАТО и саму подводную лодку в надводном положении, — сообщил свидетель происшествия.

Издание пишет, что активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в особенности в северных водах. Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал назвал произошедшее «игрой в кошки-мышки между патрулями подводных лодок и странами, которые они пересекают». По его словам, корабль мог находиться в составе Северного флота России, возвращавшегося с парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля.

Ранее CNN предположила, что холодная война между Россией и Соединенными Штатами может начаться из-за применения Москвой подлодки «Белгород», которая станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон» и предназначена для шпионажа и преследования подлодок военно-морских сил США. В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту холодной войны под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга.