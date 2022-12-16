Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний

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Валдис Домбровскис

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Евросоюз включил в черный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. Он добавил, что девятый пакет санкций ЕС уже согласован, но пока не введен в действие, это произойдет в ближайшее время после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Девятый пакет санкций против России. Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, а также сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследование, проведение опросов общественного мнения и другие, — написал Домбровскис.

Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали введение девятого пакета антироссийских санкций. Ограничения затронут до 200 физлиц, компаний и организаций, в частности, три банка и предприятия ВПК. Рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающий сектор РФ, а также будут включать запрет на трансляцию четырех телеканалов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее говорил о сложностях в согласовании девятого пакта санкций. Он считал, что у 27 представителей стран ЕС разные подходы к решению вопроса.