Евростат сообщил о сокращении годовой инфляции в Еврозоне Евростат: годовая инфляция в Еврозоне сократилась до 9,2% в декабре

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Инфляция в Еврозоне сократилась до 9,2% в декабре, сообщили в Евростате. По данным статистического агентства, еще в ноябре инфляционные показатели в зоне евро исчислялись в размере 10,1%. Таким образом, инфляция в европейском валютном союзе снижается второй месяц подряд.

Инфляция в зоне евро составила 9,2% в декабре 2022 года по сравнению с 10,1% в ноябре. Компоненты: энергия +25,7%, продукты питания, алкоголь и табак +13,8%, другие товары +6,4%, услуги +4,4%, — написали в Twitter-аккаунте статистического агентства.

В ноябре экономист Василий Колташов указал, что самые высокие темпы инфляции наблюдаются в тех странах ЕС, которые в большей мере поддерживают политику США и находятся под большим экономическим влиянием Вашингтона. Речь идет о Прибалтике, Польше и Румынии, уточнил эксперт. По его словам, руководители западных государств были вынуждены отказаться от получения нужных ресурсов по оптимальным ценам, что привело к ухудшению экономической ситуации в Европе.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак признал, что с наступлением 2023 года время трудностей в Великобритании не закончится. Причиной экономических проблем он назвал конфликт на Украине. При этом премьер заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев.