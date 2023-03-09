Евросоюзу раскрыли неприятную правду о газе Глава МЭА Бироль: дешевого газа в ЕС больше не будет

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Газ в Евросоюзе больше не будет дешевым, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе выступления в Европарламенте. По его словам, энергоносители будут обходиться сообществу впредь дороже, чем его экономическим конкурентам, передает ТАСС.

Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов, — подчеркнул Бироль.

Ранее помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от импорта газа из России стало огромным стрессом для ФРГ. Он посетовал, что искать замену российскому топливу было очень сложно. Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в свою очередь заявил, что зависимость от газа из РФ стала причиной того, что Берлин в прошлом году потерял €100 млрд.

Западные СМИ полагают, что у России есть шансы восстановить статус главного поставщика газа в ЕС. В качестве аргумента они привели высказывание главы правительства федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который назвал «исторически невежественной и геополитически неправильной» перспективу остаться без российского газа.