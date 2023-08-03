Евросоюз запретил поставки оружия и боеприпасов в Белоруссию

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Евросоюз запретил поставки оружия и боеприпасов в Белоруссию, сообщает Европейская комиссия. Уточняется, что такие меры приняты для того, чтобы предотвратить обход санкций Россией. Они приводят в соответствие режимы санкций против РФ и Белоруссии.

Новые меры <...> помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию. Они распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют ее военно-техническому совершенствованию, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

На сайте организации также отмечается, что запрет, в частности, включает в себя огнестрельное оружие, продукции для космической и авиационной отраслей. При этом новые меры вводят в срочном порядке для более ускоренной борьбы с обходом санкций.

Ранее стало известно, что страны НАТО на восточном фланге активно усиливают меры безопасности. Причиной является укрепление Белоруссии и размещение в стране ЧВК «Вагнер». В частности, ряд опасений по данному поводу возник у Польши, Литвы и Латвии.

До этого Министерство обороны Польши приняло решение нарастить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение вертолетами республики воздушного пространства страны. Также ведомство поручило мобилизовать дополнительные силы и средства, включая боевые самолеты.



