Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на €10 млрд DPA: Евросоюз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на €10 млрд

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Евросоюз в рамках в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд, сообщает DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии. С начала проведения военной операции на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на территории ЕС.

При этом уточняется, что к 8 апреля эта цифра составляла только €6,7 млрд. Еврокомиссия планирует представить 25 мая законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.

О заморозке российских активов заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия намерена бороться с арестом российских активов за рубежом. Он отметил, что эти аресты представляют собой, по сути, воровство чужих активов, к которому уже прибегли многие страны.