Евросоюз заменил большую часть выбывшего газа из России за счет импорта СПГ

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Евросоюз заменил большую часть выбывшего газа из России за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ), следует из прогноза Европарламента. Импорт российского газа за октябрь в Евросоюзе составил 7%, в прошлые годы показатель находился на уровне 40%. Отмечается, что основным поставщиком СПГ для Европы являются США.

Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ, — указано в прогнозе.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru усомнился в способности Европы заместить предстоящей зимой не менее половины поставок российского газа за счет альтернативных поставщиков. По его мнению, такая попытка чревата ударом как по целым отраслям экономики сообщества, так и по каждому ее жителю.

Он отметил, что чисто теоретически Европа могла бы получать газ из Алжира, но переговоры президента Франции Эммануэля Макрона по этому вопросу оказались безрезультатными. Катар, по словам эксперта, и вовсе «послал ЕС с порога». Еще возможны поставки через Турцию азербайджанских энергоресурсов.